Lamezia, realizza strada abusiva in area vincolata: denunciato

Avrebbe realizzato una strada di circa 250 metri tra la vegetazione, sprovvisto di autorizzazione o titoli, in un’area vincolata paesaggisticamente ed idrogeologicamente. Lo hanno scoperto i Carabinieri Forestali di Lamezia Terme nel corso di mirate attività in località Fosso nel fondo Destre-Difesa.

La strada, sterrata e larga mediamente 2,6 metri, è stata realizzata estirpando boscaglia e sterpaglia. Secondo quanto appurato dai militari, il responsabile dei lavori avrebbe cercato di risparmiare sui costi di taglio del legname: nonostante l’area – estesa per circa 4,5 ettari – fosse già dotata di numerose strade e percorsi per giungere in prossimità degli alberi da abbattere (prevalentemente quercia, sughera e ceduo) questo ha voluto realizzare un’ulteriore percorso per velocizzare i lavori.

Per tali motivi, il percorso è stato sottoposto a sequestro, mentre il responsabile dei lavori è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.