Elezione Occhiuto. Cna: “auguri, ma si istituisca subito tavolo tecnico”

Il presidente di Cna Calabria, Giovanni Cugliari, con una nota ha augurato un buon lavoro al neo-presidente regionale Roberto Occhiuto. “Siamo sicuri che farà del suo meglio per rilanciare il nostro territorio e anche per il mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa, fondamentale per lo sviluppo dell'economia calabrese”.

Lo stesso ha poi avanzato una prima richiesta al neo-eletto. “Si attivi subito un tavolo tecnico permanente con tutte le associazioni datoriali e i sindacati”, che dovrà essere “un luogo di confronto fondamentale per utilizzare presto e al meglio le somme del Pnrr e per allontanare dai fondi europei le imprese in odore di 'ndrangheta”.