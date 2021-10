Ricercato per omicidio in Germania si costituisce a Lamezia Terme

Si è costituito spontaneamente Fortunato Guagliardi, trentaseienne originario di Lamezia Terme e sottoposto a mandato di cattura internazionale con l'accusa di aver commesso un omicidio in Germania.

L'uomo, accompagnato dal suo legale, si è presentato e consegnato spontaneamente presso la caserma dei Carabinieri della citttà della Piana nel corso della giornata odierna.

L'autorità giudiziaria tedesca lo accusa di omicidio volontario e rapina aggrava in concorso, avvenuta nel novembre dello scorso anno. Guagliardi, che si trovava in Germania per lavoro, si è dunque consegnato per chiarire la sua posizione, avendo saputo che era ricercato.



Messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso il carcere di Siano in attesa di sviluppi. Nei giorni scorsi un suo presunto complice, il trentaquattrenne Antonio D'Alessandro, è stato individuato ed arrestato nell'agridentino.