Cosenza, sarà ballottaggio tra i due Caruso

Francesco Caruso contro Francesco Caruso (detto Franz). Questo il dilemma che accompagnerà i cosentini alle urne per il turno di ballottaggio del prossimo 17 e 18 ottobre. Dopo un'intensa giornata di spoglio, lo scrutinio delle 88 sezioni cittadine non è ancora concluso, anche se il quadro è oramai ben delineato.

Al momento, con 74 sezioni scrutinate, si trova saldamente in testa la coalizione di centro-destra guidata da Francesco Caruso, forte di oltre 11 preferenze ossia poco meno del 38%. Tra le otto liste a sostegno del primo cittadino - Fratelli d'Italia, Occhiuto per Caruso, Forza Cosenza, Unione di Centro, Lega, Bella Cosenza, Cosenza che Vuoi e Coraggio Cosenza - la più votata risulta essere Fratelli d'Italia, con oltre 3 mila preferenze.

Segue con un distacco di oltre dieci punti percentuali Franz Caruso, che con la coalizione di centro-sinistra totalizza oltre 7 mila preferenze, ossia poco più del 24%. Uno svantaggio marcato, dovuto al fatto che l'aspirante cittadino ha corso con solo tre liste a sostegno - Franz Caruso Sindaco, Partito Democratico e Partito Socialista Italiano - pagando, in un certo senso, la divisione del centro-sinistra ed il mancato ticket con il Movimento 5 Stelle.

Segue per l'appunto la pentastellata Biancamaria Rende, che si ferma a poco più di 4 mila preferenze con le tre liste a sostegno - Bianca Rende Sindaco, Movimento 5 Stelle e Tesoro Calabria - ossia circa il 12%. Poco più in basso troviamo Francesco De Cicco, che nonostante uno schieramento di sei liste - Francesco De Cicco Sindaco, Cosenza Libera, Cosenza per il Sociale, Siamo Cosenza, Sette Colli e Popolo delle Partite Iva - non raggiunge (di poco) i 4 mila voti.

Fuori dai giochi anche Valerio Formisani, che sostenuto da una sola lista - Cosenza in Comune - ottiene poco più di 1.500 preferenze; Francesco Picherri, sostenuto da due liste - Noi con l'Italia e Democrazia Cristiana - ottiene poco meno di 1.100 preferenze; Fabio Gallo, con una lista - Noi - si ferma a 656 voti; e Francesco Civitelli, che sostenuto da cinque liste - Civitelli Sindaco, Giovani con Civitelli, Su la Testa, Costruiamo il Futuro e Un Fiore per Cosenza - ottiene 593 voti.