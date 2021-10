Aeroporto Lamezia, ruba le mance in un bar, c’è la videosorveglianza: denunciato

Pensava di aver messo a segno un colpo “facile facile”, come riportano gli agenti dell’Ufficio Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Lamezia Terme: dopo aver rubato un barattolo contenente le mance di un bar, aveva tentato di nascondersi tra gli altri viaggiatori pensando di riuscire ad imbarcarsi e farla franca. Ma non aveva fatto i conti con l’impianto di videosorveglianza.

È successo questa mattina presso il Gate 1 dell’importante scalo aeroportuale. A denunciare il furto del barattolo delle mance – contenente circa 250 euro in monete – è stata una dipendente del bar, che tuttavia non si era resa conto di chi potesse aver sottratto il barattolo. Gli agenti allora hanno fatto riferimento alle riprese di videosorveglianza, giungendo in breve al momento in cui un avventore infilava con estrema destrezza e naturalezza il contenitore nel suo zaino.

Si tratta di un trentunenne del crotonese, individuato e fermato mentre era ancora in attesa di imbarcarsi su di un volo nazionale. Dopo aver dovuto riconsegnare il prezioso barattolo, è stato denunciato per futro aggravato, e dovrà risponderne davanti al Tribunale di Lamezia Terme.