Violazione delle norme anti contagio: sanzioni e chiusure a Bianco

Tenere alta l’attenzione sul coronavirus ed evitare situazioni che potrebbero far scoppiare dei nuovi focolai. Questo l’obiettivo dei Carabinieri di Bianco, che in collaborazione con il reparto Nas di Reggio Calabria hanno eseguito numerosi controlli sul territorio nel corso dell’ultimo fine settimana.

Riscontrate pesanti irregolarità in tre attività commerciali, ossia in un bar, in un circolo ricreativo ed in un centro scommesse: non solo è stata appurata la presenza di avventori senza mascherine, ma in almeno due attività è stata riscontrata la mancaza di controllo dei green pass. Irrimediabilmente, i locali sono stati chiusi e sospesi per 5 giorni, mentre il centro scommesse è stato sospeso per 10 giorni, essendo recidivo nella mancanza di controlli.

Passati al setaccio dei Nas, sono stati multati due bar ed una pizzeria del centro: riscontrate numerose irregolarità in materia sanitaria, nonché la presenza di alimenti privi di tracciabilità, la mancata compilazione dell’Haccp e diverse carenze igienico-strutturali. Elevate sanzioni per circa 10 mila euro.

Infine, un ventenne del posto è stato denunciato per ricettazione e falsità materiale commessa dal privato, in quanto, sottoposto a controllo, ha consegnato ai militari una patente contraffatta.