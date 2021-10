Città Metropolitana, la street art per il rilancio del territorio

Parla di “un percorso che vuole rilanciare l'azione comune, sul versante della collaborazione fra pubblico e privato, a favore della valorizzazione del patrimonio culturale, urbano e paesaggistico, incoraggiando il talento artistico e le capacità espressive che nostri i giovani sono in grado di esprimere, anche in un'ottica di impegno per il bene comune e di cittadinanza attiva” il consigliere con delega alla cultura Filippo Quartuccio, annunciando l’avvio di una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni del territorio metropolitano.

“Attraverso la street art, infatti, è possibile avviare iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana di spazi degradati o dimenticati che possono così essere restituiti alla collettività e ritrovare nel contempo nuovo decoro e dignità” ribadisce Quartuccio, che punta anche a “valorizzare il talento degli artisti di strada, canalizzando la libera espressione artistica in spazi definiti, stimolando processi di cittadinanza partecipativa e attiva ma anche nuove forme di inclusione sociale e di educazione culturale, contrasto delle forme di vandalismo sui beni pubblici o privati della città e realizzazione percorsi artistici a cielo aperto”.