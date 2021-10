Maltempo, allerta gialla in 14 regioni: pioggia anche in Calabria

Vento e pioggia, sopratutto al centro-nord ma anche nelle regioni meridionali. Questo il bollettino previsto per domani, 6 ottobre: la Protezione Civile, vista la vasta area depressionaria in arrivo su tutta Europa, ha diramato allerta gialla per maltempo in 14 regioni del bel paese.

Particolare attenzione al nord, in particolare a Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e Marche, dove sono previste forti precipitazioni sparse e diffuse con carattere temporalesco e di rovescio, accompagnati da forti venti e grandine.

Tuttavia, il fronte del maltempo è ampio, e per tale motivo l’allerta riguarderà a Provincia Autonoma di Trento, parte di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Marche e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.