Covid, i guariti (181) doppiano i nuovi contagi (90): diminuisce ospedalizzazione

Sembra ormai diminuire progressivamente la presenza del coronaviru in Calabria: anche nell’odierno bollettino infatti è stato certificato un aumento di 90 casi a fronte di 181 soggetti guariti. Registrato, purtroppo, un ulteriore decesso.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+27), seguita dalla provincia di Catanzaro (+22), di Vibo Valentia (+17), di Crotone (+12) e di Cosenza (+8), mentre i restanti casi si registrano da altro Stato o Regione (+4). Processati complessivamente 1 milione e 206.101 tamponi (+3.068), con un tasso di positività che scende al 2,93%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 29.618 (+27), mentre i casi attivi sono 1.148. Di questi: 1.076 in isolamento, 65 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 28.076 i guariti e 394 i decessi.

Nel catanzarese, contagi accertati finora sono 11.427 (+22), mentre i casi attivi 142. Di questi, 127 in isolamento, 12 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.129 pazienti e ne sono deceduti 156.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 6.390 (+17) mentre gli attivi sono 115. Di questi: 111 si trovano in isolamento, 4 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.176 i pazienti guariti e 99 i deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 8.152 (+12) e gli attivi sono 206. Di questi: 193 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 7.832 i guariti e 114 i deceduti.

Nel cosentino, infine, positivi riscontrati salgono a 27.427 (+8), mentre i casi attivi sono 1.335. Di questi, 1.299 sono in isolamento, 33 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 25.448 guariti e 644 decessi.