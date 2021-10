Occhiuto sferza il centrodestra: “Offerta politica va ristrutturata”

“È necessario che il centrodestra si attrezzi per fare sintesi al suo interno e proporre una visione comune del futuro di questo Paese”. Questo il commento rilasciato ai microfoni di SkyTg24 dal neo-presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Una presa di posizione attesa dopo la conferma del risultato elettorale, che vede Forza Italia come primo partito a livello regionale.

“Oggi è il giorno della riflessione. In Calabria non ci rendiamo conto dei problemi del centrodestra, perché qui abbiamo avuto un grandissimo risultato; ma io sono un dirigente politico nazionale, se il centrodestra ha un problema, anche Forza Italia ha un problema” afferma Occhiuto. “Bisogna essere onesti e parlare ai nostri elettori dicendo che si è imparata la lezione e gli errori del passato non si devono più fare. Lo dico io che ho vinto, con serenità”.

Mantenendo un più ampio sguardo a livello nazionale, Occhiuto si rivolge poi agli altri leader del centrodestra. “Salvini e Meloni sono sicuramente due leader di grande valore, perché hanno preso partiti che stavano al 4% e ne hanno fatto partiti nazionali. Ma bisogna avere anche la capacità di fare sintesi, di federare il centrodestra. Quella capacità che, per esempio, ha avuto Berlusconi nel corso degli anni”.

“Bisogna profondamente ristrutturare l’offerta politica, mi auguro che Salvini e Meloni, che hanno dimostrato finora di avere grande capacità, lo comprendano” conclude Occhiuto.