Beccati a rubare legna da bosco comunale: quattro denunce a Montalto Uffugo

Si erano addentrati senza troppi problemi in una superficie boscata in località Salerni di Montalto Uffugo, ed avevano iniziato a fare incetta di legna, in particolar modo di pregiate piante di Roverella, alcune delle quali di notevoli dimensioni. Il tutto, in un’area pubblica ricadente in territorio comunale.

È stata una segnalazione al 112 che ha permesso ai Carabinieri Forestali di fiondarsi sul posto, e di intravedere due operai ancora intenti ad abbattere alcune piante ed a trasportarle su di un’autocarro. Successivamente, venivano trasportate nell’abitazione del conduttore dei terreni, che deteneva la concessione d’uso gratuito del terreno per attività agro-silvo pastoriali.

Complessivamente, il taglio – operato in maniera indiscriminata ed a “macchia di leopardo” – ha fruttato oltre 50 quintali di legname, prevalentemente di quercia. La quasi totalità delle piante estirpate aveva un diametro compreso tra i 13 ed i 65 centimetri, ad esclusione arbusti e piante di minore dimensione.

I due operai ed il titolare dell’impresa esecutrice del taglio sono stati dunque denunciati per appropriazione indebita aggravata, taglio e danneggiamento di piante in assenza di autorizzazione paesaggistica ambientale e deturpamento delle bellezze naturali. Uno degli operai, pluripregiudicato del posto, è stato inoltre segnalato all’Inps in quanto percettore del Reddito di Cittananza, essendo stato individuato mentre svolgeva lavoro autonomo non dichiarato. Elevata anche una sanzione da mille euro per il taglio non autorizzato, e sequestrata l’attrezzatura impiegata.