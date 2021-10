Elezioni. Gli eletti alle Regionali, così sarà il nuovo Consiglio

Dopo la lunga notte degli spogli, protrattasi fino alla mattinata di oggi, confermata la vittoria del centrodestra l’attenzione è ora tutta rivolta alla nuova composizione del Consiglio Regionale della Calabria.

Un dato è certo: 31 i seggi a disposizione compreso quello per il neo governatore: come abbiamo già avuto modo di scrivere stamani (QUI) sono 20 le poltrone che andranno alla maggioranza di centrodestra, 7 al centrosinistra e 2 alle liste di De Magistris.

Nel dettaglio questi gli eletti nei tre diversi collegi della Calabria.

NEL COLLEGIO NORD, che comprende il cosentino, sono dodici gli eletti: tre per Forza Italia, Gianluca Gallo (tra l’altro il più votato della Calabria con ben 21.631 preferenze), Katya Gentile (8.078 voti) e Pasqualina Straface (6.505); due per Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso (9.031) e Luciana De Francesco; uno per Forza Azzurri, Pierluigi Caputo (11.549), uno per la Lega, Simona Loizzo (5.360), ed uno anche per l’Udc, Giuseppe Graziano (7.059).

Nell’opposizione sono due gli eletti per Partito Democratico, Francesco Iacucci (6.705 voti) e Domenico Bevacqua (6.300); uno per il M5S, Davide Tavernise (2.485 voti); uno infine per De Magistris presidente, Ferdinando Laghi (3.696).

NEL COLLEGIO CENTRO, ovvero di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, sono dieci gli eletti: due per Forza Italia, Michele Comito (13.704) e Valeria Fedele (7.962); altri due alla Lega, Filippo Mancuso (6.894) e Pietro Raso (5.357); uno per Coraggio Italia, Francesco De Nisi (9.158); uno per Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro (5.241); due per il Partito democratico, Ernesto Alecci (8.744) e Raffaele Mammoliti (6.030); uno per il Movimento 5 Stelle, Francesco Afflitto (1.897); ed uno, infine, per De Magistris presidente, Antonio Lo Schiavo (2.411).

NEL COLLEGIO SUD, che comprende l’intera provincia di Reggio Calabria, sono otto gli eletti: tre sono di Forza Italia Giovanni Arruzzolo (13.600), Giuseppe Mattiani (11.268); uno di Fratelli d’Italia, Giuseppe Neri (5.886); uno della Lega, Giuseppe Gelardi (4.920); uno per di Forza Azzurri, Giacomo Crinò (6.965 voti); uno di Coraggio Italia, Salvatore Cirillo (3.247) si piazza al primo posto della lista per un soffio. All’opposizione uno lo scranno per il Pd, Nicola Irto (10.333); e uno per il M5S, Tito Nastasi (2.858).