Elezioni comunali, eletti i primi sindaci in Calabria

La Calabria ha i suoi primi sindaci. Lo spoglio è iniziato al termine delle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali. Dato molto atteso è quello del Comune di Cosenza, dove al momento sono state scrutinate solo due sezioni (dati aggiornati alle 11.15).

PROVINCIA CATANZARO

Il Catanzarese festeggia i primi 18 sindaci: Valter Matozzo ad Argusto (225 voti con l’83,64 delle preferenze); Giuseppe Nicola Parretta a Badolato (1.007 voti con il 92,13% delle preferenze); Francesco Casalinuovo a Cenadi (285 dei voti con il 91,64% delle preferenze); Alessandro Falvo unico candidato a Cicala che ha ottenuto 565 voti con il 100% delle preferenze; stessa sorte a San Sostene per Luigi Aloisio (705 voti con il 100% delle preferenze) e a Serrastretta per Antonio Muraca (1.693 voti con il 100% delle preferenze); vittoria anche per Vito Bruni Roti sindaco di Torre di Ruggiero (361 voti con il 55,80% delle preferenze); Francesco Bartolotta a Martirano (433 voti con l'86,25% di preferenze); Mario Amedeo Mormile a Soveria Simeri, unico candidato (917 voti e il 100% di preferenze).

PROVINCIA COSENZA

Anche nel Cosentino sono stati eletti 26 nuovi sindaci: a Sangineto per Michele Guardia che ha vinto con il 60,28% dei voti contro Giuseppe Cetraro; Giovanni Matalone è stato invece eletto primo cittadino a Scala Coeli con il 50.25% delle preferenze contro Vincenzo Tridico; Gioacchino Lorelli a San Pietro in Amantea (310 di voti con il 96,57% di preferenze); Vincenzo Rocchetti a Guardia Piemontese (596 voti e il 52,10% delle preferenze).

PROVINCIA CROTONE

Nel Crotonese l’unico eletto è il sindaco di Pallagorio, si tratta di Umberto Lorecchio che ha ottenuto 388 voti con il 54,04% delle preferenze.

PROVINCIA REGGIO CALABRIA

Nel Reggino, al momento, sono stati eletti 10 sindaci e si tratta di: Santo Casile a Bova (143 di voti con il 51,44% delle preferenze); Giuseppe Alfarano a Camini, unico ad aver presentato la candidatura (301 voti con il 100% delle preferenze; Domenico Silvio Pizzi a Ferruzzano (345 di voti con l’89,61% delle preferenze); Vincenzo Oliverio a Melicuccà, anche lui unico candidato (395 voti con il 100% delle preferenze); Domenico Stranieri a Sant’Agata del Bianco (288 voti con il 93,20% delle preferenze); Umberto Felice Nocera a Palizzi (778 voti con il 61,40% delle preferenze); Giovanni Manglaviti a San Lorenzo (948 voti e il 92,22% delle preferenze).

PROVINCIA VIBO VALENTIA

Il Vibonese festeggia sei neo primi cittadini. Elezione dunque per Rossana Tassone a Brognaturo (378 voti con il 95,70% delle preferenze); Luca Alessandro a Polia (313 voti con il 52,08% delle preferenze).

(notizia in aggiornamento)