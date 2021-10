Regionali. Crotone, sindaco Voce: auguri ad Occhiuto. E ora basta coi social!

Prima i complimenti a Roberto Occhiuto, neo presidente della Regione Calabria (QUI), poi i ringraziamenti ad Amalia Bruni “per l’impegno, Carlo Tansi, i candidati di Tesoro Calabria e del centrosinistra per quanto hanno dato in questa competizione elettorale”.

E infine la disponibilità a collaborare. All’indomani della tornata elettorale il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha assicurato che “non mancherà una leale collaborazione istituzionale auspicando un positivo dialogo con la sua compagine di governo”.

Poi la stilettata per la presenza di un solo consigliere regionale del territorio provinciale. “Non avremo rappresentanti in consiglio regionale della nostra città e se i dati delle ultime proiezioni verranno confermati, la nostra provincia avrà un solo consigliere regionale”.

Strali poi contro la legge elettorale che per Voce “penalizza fortemente il nostro territorio, deficitaria sul piano dei meccanismi di rappresentanza politica e un alto astensionismo sicuramente hanno creato questa situazione”.

“Tuttavia al di là di queste considerazioni altre vanno fatte sull’esito del voto anche in chiave strettamente legata alla amministrazione della città. Non mi sottraggo a queste considerazioni respingendo a priori una non connessione tra l’attuale risultato e il nostro percorso amministrativo”, scrive.

“Se da un lato è stato bocciato un certo tipo di fare politica nel nostro territorio dall’altro sono giunte indicazioni che più strettamente vogliamo analizzare. Il forte astensionismo e il risultato elettorale nel suo complesso deve portarci ad una riflessione interna che sicuramente faremo nei prossimi giorni.

“È chiaro fin da subito che a caldo l’esito delle elezioni è sicuramente indicativo di un cambiamento di rotta che tutti dobbiamo intraprendere. È vero che in quest'anno non ci è stato risparmiato nulla ma è anche vero che dobbiamo smettere di inseguire la polemica di turno perdendoci in sterili dibattiti social che alla fine non interessano nessuno”, prosegue il sindaco.

“Chi vuole continuare ad andare avanti in questo modo può liberamente farlo, noi dobbiamo andare in una direzione diversa e ricominciare a parlare con la gente, spiegargli quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo, quello che faremo. Con il linguaggio della gente e soprattutto con un linguaggio comune. Davanti a fatti concreti, azioni amministrative concrete, basta parlare del sesso degli Angeli. Se indicazioni sono arrivate dall'esito di queste elezioni regionali, questa è la più lampante”.

“Nei prossimi giorni faremo il punto della situazione con Giunta e coalizione per dare nuovo slancio all’azione amministrativa”, ha concluso Voce.