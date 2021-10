Regionali, Tajani (FI): “Berlusconi non sbaglia, vincente la scelta del candidato”

Antonio Tajani

La vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria (LEGGI) è stata trainata dai voti confluiti nella lista Forza Italia e Forza azzurri. Ne è certo Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia che, ai microfoni di Sky, ha parlato di vittoria schiacciante del candidato del centro destra. Il candidato in pectore scelto direttamente da Silvio Berlusconi.

“Forza Italia è il primo partito in Calabria (131.797 voti con il 17,31% delle preferenze, ndr) e se a questo risultato aggiungiamo i voti di Forza azzurri (61.815 voti con l’8,12% delle preferenze, ndr) superiamo il 25%. Abbiamo assistito a una crescita di voti per il partito di Berlusconi, con quasi 10 punti in più rispetto alle scorse regionali”, ha detto Tajani.

“La scelta di Roberto Occhiuto quale candidato alla presidenza della Regione Calabria da parte di Silvio Berlusconi si è rivelata vincente. E la Calabria ha fatto un regalo al nostro leader, che sta per tornare in campo. Forza Italia è il primo partito in assoluto della Calabria, non soltanto nel centrodestra”.