Campionati karate, trionfo della SGS Fortitudo 1903 di Reggio Calabria

Trionfo per la Sgs Fortitudo 1903 di Reggio Calabria ai campionati italiani di karate. L’evento, che si è svolto nella Cupola Geodetica di San Marco Argentano, ha permesso a 14 atleti della società reggina di staccare il pass per le finali nazionali.

“E’ un risultato eccezionale che può definirsi un trionfo – afferma il presidente Riccardo Partinico - È un primo premio per i ragazzi nati negli anni 2008 e 2009 che hanno, con impegno, sacrificio e supportati dai genitori, seguito il programma di un progetto tecnico iniziato nell’anno 2019 ed ancora in via di sviluppo”.

“È un’ulteriore gratificazione per l’Atleta reggina Alessandra Benedetto con un curriculum sportivo ineguagliabile: campionessa italiana, partecipante a sette tappe di gare valide per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, 19 medaglie conquistate ai campionati italiani Fijlkam, promossa anche per meriti agonistici al grado di Cintura Nera 5° Dan, laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie e, dal 1 settembre 2021, immessa in ruolo nella scuola secondaria di primo grado”.

“Soddisfazioni anche per Rossella Zoccali, medaglia di bronzo ai campionati nazionali universitari, partecipante a tre tappe di gare valide per le Olimpiadi di Tokyo, laureanda in Lettere Classiche e che collabora alla formazione tecnica di questa giovane squadra”.

Nella categoria assoluti il primo posto è andato a Rossella Zoccali, categoria 50kg; primo posto anche per Alessandra Benedetto, classificata categoria 68 kg; seconda posizione per Alessandra Attisano, categoria 68 kg; e ancora primo posto per Roberta Romanazzi, categoria +68kg; seconda posizione per Gabriele Verduci, categoria 84kg; e primo posto sul podio per Emanuele Romanazzi, categoria +94kg.

Nella categoria esordienti Barbara Ambrosiano, si è piazzata al primo posto nella categoria 40kg; primo posto per Giuliana Amodeo, categoria 45kg; secondo posto per Francesca Forgione, categoria 50kg; prima posizione per Sara Verduci, categoria 56kg; bronzo per Roberto Scarano, categoria 38 kg; argento per Elio Ventura, categoria 38kg; oro per Sergio Zagami, categoria 43 kg; e ancora secondo posto per Danilo Pennacchio, categoria 48 kg; e primo posto per Renato Altobruno, categoria 53 kg.