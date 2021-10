Regionali, de Magistris: “Risultati al di sotto delle aspettative”

Luigi De Magistris

È un Luigi de Magistris rammaricato a parlare nel post voto in merito ai risultati “al di sotto delle aspettative che auspicavo”. Il candidato presidente della Regione per il polo civico esprime tuttavia soddisfazione, dal momento che “perché in pochi mesi abbiamo messo in campo una coalizione civica popolare con candidati entusiasti ma molti alla prima esperienza, senza apparati, senza soldi, senza partiti. È quindi un risultato apprezzabile che può mettere in campo un’esperienza radicata in Calabria e nel Mezzogiorno”.

Laboratorio politico che tuttavia non sembra aver richiamato voti ed elettori, visto che la coalizione di de Magistris su 2.417 / 2.421 sezioni ottiene 127.796 voti per il 16,15% delle preferenze (dato aggiornato alle 7.47).

Elezioni che hanno consegnato la presidenza al candidato del centro destra Roberto Occhiuto. (LEGGI)



“La voglia di riscatto contro il ricatto, la voglia di un’alternativa e di trasformare la rassegnazione in svolta – ha aggiunto de Magistris – non è stata forse colta dalla maggioranza degli elettori, che hanno preferito la conservazione. Questo mi da amarezza”.

De Magistris, ha infine parlato di “esperienza elettorale indimenticabile, per diversi mesi sono andato ovunque con lo zainetto ma evidentemente c’è stata una politica che ha lavorato in silenzio e con altre armi. Comunque è stato importante dare questo segnale. Mi auguro che questo patrimonio di esperienza politica non venga disperso”.

E in merito al futuro de Magistris ha deciso di prendere “un periodo di pausa fino a Natale, dopo dieci anni di politica in prima linea, per capire cosa è più giusto fare in questo momento della mia vita”.