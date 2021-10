Regionali. Le urne confermano: tsunami Occhiuto, Bruni doppiata, débâcle per Dema e Oliverio

Scrutinate quasi tutte le sezioni elettorali, ovvero 2.416 su un totale di 2.421, il dato che emerge è quello già abbondantemente fotografato, nel corso della giornata di ieri, dagli exit poll e dalle diverse proiezioni rimesse dalle principali società di sondaggi.

Dati che confermano e convalidano in modo ufficiale la volata di Roberto Occhiuto, ormai governatore in pectore, scelto da poco più del 54 per cento degli elettori, con 431.027 voti ricevuti.

Nella sua coalizione, ma anche in tutta la regione, è Forza Italia il primo partito, col 17,30%; seguito da Fratelli d’Italia co, 8,70%; Lega Salvini, 8,33%; Forza Azzurri, 8,12%; Coraggio Italia, 5,67%; Udc, 4,59%; e Noi con l’Italia, 3,04%.

Nella coalizione di centrosinistra, invece, Amalia Bruni, arrivata seconda, è al momento al 27,68% (218.961 voti). Le sette liste a sostegno sono invece così assestate: Pd col 13,18%; Movimento 5 Stelle, 6,48%; La Calabria Sicura, 3,77%; Tesoro Calabria, 2,28%; Psi, 0,92%; Europa Verde, 0,49%; Partito Animalista-Dp, 0,30%.

Segue il candidato Luigi De Magistris, attualmente al 16,14% (con 127.7054 voti), appoggiato da De Magistris Presidente, 5,15%; Dema, 3,41%; Un’altra Calabria è Possibile, 2,39%; Uniti Con De Magistris, 1,63%; Calabria resistente e solidale, 1,36%; Per la Calabria con De Magistris, 1,20%.

Infine, Gerardo Mario Oliverio porta a casa per ora l’1,69% (con 13.407 voti) con la sola lista in campo Oliverio Presidente.

(dati ancora in aggiornamento)