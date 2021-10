Regionali, Bruni: “E’ un secondo posto, non una sconfitta. Ha vinto l’astensionismo”

Non parla di sconfitta Amalia Cecilia Bruni, candidata alla Regione del centro sinistra. Parla invece di “un secondo posto” e assicura di voler rimanere tra gli scranni del consiglio per fare opposizione. “Non intendo mollare, ma voglio continuare a lavorare per il territorio”.

Bruni, secondo i dati dell’Interno, ha ottenuto 18.387 voti per il 28,19% delle preferenze, a differenza di Roberto Occhiuto al quale sono andati 37.604 voti (57,66%) (QUI).

E “ricucire il rapporto tra la politica e i cittadini”, quel rapporto che sembra essere venuto meno con dati di affluenza molto bassi. “In queste elezioni – ha continuato Bruni – ha vinto il partito dell’astensionismo. Non si è riusciti a convincere i calabresi a votare”.

E bruni lamenta la mancanza di tempo: “per me non è stato semplicissimo farmi riconoscere in ambiti tanto diversi dal mio. Sentivamo la voglia di cambiamento tra chi era vicino a noi, ma da contrastare c'erano il centrodestra e soprattutto chi non si è recato alle urne. La nostra non è stata una deblacle, ma dobbiamo colmare un gap con il territorio non limitandoci a un mese di campagna elettorale”.

Parte dunque da qui l’impegno di Bruni come rappresentante dell’opposizione. E parte in un periodo che vive ancora l’emergenza Covid-19, quell’emergenza che per la candidata del centro sinistra ha influito sulla partecipazione. “Dobbiamo leggere il dato anche nel contesto dell’emergenza sanitaria. La popolazione è preoccupata, ha perso il lavoro, vive difficoltà economiche”.

Certo per Bruni la mancanza dell’elettorato è “storica”, ma dopo questa tornata intende “lavorare per intercettare i bisogni della popolazione”.