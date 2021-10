Incidente a Casabona, mezzo pesante si ribalta. Conducente messo in salvo

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio alle 17.15 sulla provinciale 15 per Casabona.

L’uomo, che era a bordo di un camion, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato in curva.

Il 56enne residente a San Martino di Finita, è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Crotone che hanno estratto con molta difficoltà l’uomo dal mezzo e lo hanno poi consegnato ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure.

I vigili sono ancora sul posto per la messa in sicurezza del mezzo e del ripristino della normale circolazione.

Sul posto anche i Carabinieri.