Elezioni Calabria. Proiezioni: Occhiuto sempre più verso la vittoria, stabili gli altri contendenti

Con una copertura del 23% del campione, le proiezioni del Consorzio Opinio Italia, rilasciate per la Rai dopo le 18, confermano ancora Roberto Occhiuto (centrodestra) ampiamente distaccato dalla sua diretta concorrente, quasi 30 punti percentuali con le preferenze stabilmente aggrappate intorno al 55%, precisamente al 54,7%.

Segue dunque ed ancora Amalia Bruni, per il centrosinistra, che si conferma, come le precedenti proiezioni, al 25,6 per cento.

Guadagna qualche decimale l’uscente sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che con le sue liste civiche sale al 17,8%. Chiude l’ex presidente Gerardo Mario Oliverio le cui preferenze, secondo Opinio, scende sotto il 2%, esattamente all’1,9%.