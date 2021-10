Elezioni Calabria. Exit poll: Occhiuto stabile, guadagna De Magistris e default per Oliverio

Non accenna a diminuire, come d’altronde era ampiamente previsto, il consenso di Roberto Occhiuto. L’exit poll appena reso pubblico dalla reti Rai ed elaborato dalla Opinio Italia porta il candidato del centrodestra alla presidente della Regione Calabria alla percentuale del 55 per cento.

A seguire Amalia Bruni, per il centrosinistra, che rimane più o meno sulla stessa rotta delle previsioni stilate precedentemente, cioè al 25,6 per cento.

Secondo la società di sondaggi Luigi De Magistris guadagna qualche “punto”, salendo al 17,4%; sempre bassi, infine, i numeri dell’ex governatore Mario Oliverio riconfermato intorno al 2,1%.