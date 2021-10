Election Day. In Calabria l’astensionismo è sempre il primo partito: restano a casa 6 elettori su 10

Seggi definitivamente chiusi nei 404 comuni della Calabria in cui si è votato per il rinnovo del Consiglio Regionale e negli 81 (82 se si comprende anche le 4 sezioni di Lamezia) in cui i cittadini sono stati chiamati, invece, a scegliere il loro nuovo sindaco e relativi membri del civico consesso.

Alle 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, si sono dunque interrotte le operazioni di voto e in tutti i seggi è già iniziato lo spoglio delle schede relative alle consultazioni regionali, mentre da domani inizieranno quelle delle amministrative.

Intanto un primo risultato è già sotto gli occhi degli analisti ma, soprattutto, dei comuni cittadini: il primo “partito” della Calabria - ovviamente solo virtuale - si conferma nuovamente l’astensionismo.

Un “fattore” in crescita costante negli ultimi anni, ma che - per così dire - si pare si “consolidi” ancora in queste consultazioni.

Alle urne per scegliere il nuovo governatore della Calabria s’è recato infatti circa il 44,36% degli aventi diritto, in pratica poco più dei due quinti degli elettori, che nella nostra regione sono già di per sé piuttosto striminziti, poco meno di 1,9 milioni in tutto.

Un calo rispetto ai dati delle precedenti consultazioni elettorali del 26 gennaio del 2020 (QUI) che a dire il vero, alla fine, non c’è stato, come si era sospettato invece alla chiusura dei seggi di ieri sera, quando era decisamente marcata una netta diminuzione delle presenze alle urne.

La partecipazione rimane decisamente uguale, varia di solo di pochi decimali, considerando che, l’anno scorso, l’affluenza fu all’incirca del 44,33% (all’epoca il Centrodestra si affermò con circa il 57% delle preferenze).

Astensione che si registra anche per quanto riguarda le consultazioni amministrative, svoltesi contemporaneamente.

Anche qui l’affluenza alle urne è stata decisamente al ribasso, intorno al 57,72%, circa 4,6 punti percentuale in meno rispetto alle passate elezioni, quando fu all’incirca del 62,38%.

I DATI PER PROVINCIA

Questi i dati di affluenza, alle ore 15 di lunedì 4 ottobre, nelle singole province calabresi (fonte: Ministero dell’Interno):

Regionali . Catanzaro (80 comuni), 46,95 %; Cosenza (150), 44,86 %; Crotone (27), 39,76 %; Reggio Calabria (97), 44,58 %; Vibo Valentia (50), 40,57 %.

