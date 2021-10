Covid in Calabria. Curva dei contagi stabile, ma con meno tamponi

Due decessi (uno a Cosenza e uno a Vibo) e 72 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Numeri in linea rispetto a ieri (79 positivi LEGGI), così come i tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore: 1.528.

Se nella provincia di Catanzaro non sono stati registrati nuovi casi, i positivi a Reggio Calabria sono 51, mentre 13 a Crotone, 7 a Cosenza e uno a Vibo Valentia. Il setting dei fuori regione non registra alcun nuovo caso.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 84.197, mentre il computo totale dei decessi si attesta a quota: 1.141. I guariti di oggi sono 203, per un totale di 79.424 persone uscite dall’incubo del Covid. Gli attuali positivi sono in tutto 3.359 (-133).

Stabili i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 132 pazienti, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 14 pazienti (-1).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono stati 29.591, mentre nelle ultime 24 ore sono stati 51. Attualmente i casi attivi sono 1.221, di cui 69 ricoveri in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.146 in isolamento domiciliare (-13). I casi chiusi sono 28.370, di cui 27.976 guariti (+64); 394 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 7, mentre da febbraio si sono ammalati in 27.419. Attualmente i casi attivi sono 1.359, di cui 30 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 1.326 in isolamento domiciliare (-9). I casi chiusi sono 26.060, di cui 25.416 guariti (+15); 644 deceduti (+1).

Nel Catanzarese il bollettino di oggi segna quota 0, ma da inizio pandemia il totale dei casi accertati è: 11.405. Attualmente i casi attivi sono148, di cui 14 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva (-1); 130 in isolamento domiciliare (-23). I casi chiusi sono 11.257, di cui 11.102 guariti (+24); 155 deceduti. Un paziente precedentemente inserito nell'Asp di Catanzaro è stato inserito nell'Asp di provenienza (Vibo Valentia).

Nel Crotonese si registrato 13 nuovi positivi, per un totale di 8.140 casi totali. Attualmente i casi attivi sono 207, di cui 13 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 194 in isolamento domiciliare (-87). I casi chiusi sono 7.933, di cui 7.819 guariti (+100); 114 deceduti.

Nel Vibonese si registra un solo nuovo positivo, mentre il computo totale è: 6.373. Attualmente i casi attivi sono 102, di cui 4 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 98 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.271, di cui 6.172 guariti; 99 deceduti (+1).

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone residenti in altra regione o stato, i casi totali sono 1.269. Attualmente i casi attivi sono 322, di cui 2 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 319 in isolamento domiciliare. I guariti sono 393; i deceduti sono 8.