Morti Paola, questo pomeriggio l’incarico al consulente per le analisi

Verrà conferito questo pomeriggio dalla Procura della Repubblica di Paola l’incarico al consulente tecnico per effettuare l’autopsia sui corpi dei quattro uomini deceduti all’interno della cantina dell’abitazione dove stavano vinificando. (LEGGI)

L’accertamento servirà per fare piena luce sulle cause della morte. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri di Paola, con l’ausilio del personale specializzato dei Vigili del Fuoco. L’incarico verrà conferito anche per fare le analisi chimiche del mosto d’uva.