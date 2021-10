San Luca: positiva al covid-19 esce di casa per andare alle Poste. Denunciata

È positiva al Covid-19, ma nonostante tutto è uscita di casa per andare alle Poste. È successo a San Luca, dove la 78enne, risultata positiva al Sars-CoV-2 a seguito di due tamponi molecolari effettuati si è recata all’ufficio postale come se nulla fosse. Alla vista della donna, molto nota in paese, i presenti sono scappati. La donna è stata denunciata.

Tuttavia il caso della donna non è l’unico scoperto dai carabinieri della stazione locale che, nel corso del fine settimana, hanno effettuato diversi controlli. I militari hanno denunciato altre sei persone, di cui due minorenni, perché nonostante sottoposti alla quarantena domiciliare, sono stati sorpresi fuori dalle loro abitazioni.

Controlli costanti a San Luca, che è stato in zona rossa fino al due ottobre. Il borgo conta ora circa 100 soggetti positivi al covid-19, e molti altri in quarantena poiché venuti a stretto contatto con positivi.

Su 40 persone controllate, 7 non sono stati trovati a casa. Tra le motivazioni le più inverosimili: mal di schiena da curare con passeggiate, animali da accudire, o l’acquisto di generi di prima necessità da acquistare e molte altre. L’anziana e gli altri 6 beccati fuori casa sono stati, dunque, denunciati alla Procura della repubblica di Locri, per il reato di “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”.