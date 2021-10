Elezioni Calabria. Exit poll: Occhiuto conferma le attese col 50%, testa a testa Bruni-De Magistris

Roberto Occhiuto, per il centrodestra, in testa - come da attese - con un totale di preferenze che si attesterebbe tra il 46,5 e il 50,5 per cento.

A seguire, distaccato di circa 20 punti percentuali, il centrosinistra, con la candidata governatrice Amalia Bruni tra il 24 e 28%.

E poi gli altri due pretendenti: Luigi De Magistris (lista civica) in un range tra il 21 e il 25%; e l’ex presidente Mario Oliverio attestato tra l’1,5% ed il 3,5%.

Sono questi i primi esiti degli exit poll appena resi pubblici, ovvero appena trascorse le ore 15, orario di chiusura definitiva dei seggi elettorali.

Prime “tendenze” di voto che arrivano, in questo caso, dal Consorzio Opinio per la Rai.

Un dato confermato qualche minuto più tardi anche da Tecné per le reti Mediaset, che riporta Occhiuto tra il 45-49%; Bruni tra il 24-28%; De Magistris tra il 22-26%; Oliverio tra l’1-5%.