Borse di studio Filitalia International & foundation: cinque ai bambini del chapter di Vibo

Sono state assegnate con una cerimonia ufficiale svoltasi a Philadelphia negli Stati Uniti, le borse di studio assegnate dalla Filitalia International & foundation. Il chapter di Vibo Valentia, che insieme agli altri italiani ha assistito in diretta streaming, ha ottenuto ben 5 borse di studio in favore di bambini le cui famiglie sono iscritte al sodalizio, più un International Exchange programm, segno di una costante crescita soprattutto all’interno di un territorio difficile.

Tra i chapter italiani, quello di Vibo Valentia, è stato quello che ha avuto più candidature approvate dalla casa madre, che ogni anno elargisce migliaia di dollari a sostegno dell’educazione scolastica. Un’idea avuta dal fondatore della Filitalia International & foundation, dottor Pasquale Nestico, noto cardiologo originario di Isca sullo Ionio che negli Stati Uniti ha portato in alto i veri valori dell’italianità.

Come nel 2020 la cerimonia si è svolta presso il ristorante “Le Virtu” di Philadelphia con il dottor Nestico, ha ricordato che il fondo destinato alle borse di studio ammonta a oltre 600 mila dollari e ha elencato tutti i nominativi che hanno permesso la costituzioni delle borse di studio e i requisiti per partecipare alle stesse.

Inoltre, ha invitato a tutti i presenti di elargire donazioni verso le nuove borse di studio, oppure a costituire una nuova a proprio nome, con l’obiettivo di lasciare ai posteri un ricordo della propria famiglia. Ogni studente è stato nominato in ordine alfabetico per ricevere le borse di studio, rispondere alle domande e ringraziare l’organizzazione per l’aiuto nella formazione scolastica.

Per quanto riguarda il chapter di Vibo Valentia, sono stati premiati con borsa di studio consistente in risorse economiche: Salvatore Cosentino, Alessandro Galloro; Sofia e Francesco Manganaro, Ginevra Raso, mentre per l’esperienza in Pennsylvania Milena Garcia Garcia. Durante la cerimonia sono stati premiati anche i presidenti che con le loro azioni hanno contribuito alla crescita della Filitalia nel mondo.

Per l’Italia, su 9 chapter costituiti, sono stati premiati il presidente di Vibo Valentia Nicola Pirone e di Campomarino in provincia di Campobasso Liliana Corfiati. Ai premiati sono giunti gli auguri per il risultato conseguito da parte di tutti gli altri chapter della Filitalia nel mondo, con a capo il presidente Paula Bonavitacola, la quale li ha esortati a proseguire il cammino intrapreso, per la promozione della cultura italiana.

Molti applausi per i bambini che hanno ricevuto la borsa di studio ottenuta per meriti scolastici, in un momento storicamente difficile per la situazione sanitaria che ha colpito il mondo e che ha messo a dura prova l’attenzione verso lo studio.

La premiazione per i 5 selezionati si svolgerà anche a San Nicola da Crissa nella provincia di Vibo Valentia sabato 16 o domenica 17 ottobre prossimo, quando i selezionati riceveranno l’attestato e i fondi stanziati dalla fondazione americana.