Week-end di successi per la CorriCastrovillari con Mimma Caramia e Michelangelo Spingola

Mezza maratona di Telese

Quello appena trascorso è stato un fine settimana all’insegna degli ottimi risultati per la CorriCastrovillari. La società sportiva del Presidente, Gianfranco Milanese, ha visto sventolare i propri colori grazie a Mimma Caramia, che ha affrontato l’ultramaratona 161km (100 miglia), laureandosi Campionessa Assoluta italiana IUTA (Italian Ultramarathon and Trail Association) in 22:48.

Una delegazione della “sua” squadra, giunta in quel di Policoro (Matera), non le ha fatto mancare il sostegno per tutta la notte e nel corso della mattinata, insieme al fondamentale appoggio del suo compagno Giuseppe Mancuso. «Uno straordinario risultato - ha commentato Milanese - che ci rendere fieri ed orgogliosi. La tenacia e la forza di Mimma, straordinaria atleta, spinge tutto il gruppo a dare sempre il massimo».

Visibilmente emozionata al traguardo, dove è arrivata seconda, dietro Luisa Zecchino, Team Pianeta Sport Massafra, ma prima della sua categoria SF40, Caramia ci ha raccontato le sue emozioni a caldo: «È stato tutto perfetto, anche la crisi di passaggio dal buio alla luce. Ringrazio tutti coloro i quali mi sono stati vicino nel corso di queste lunghe ore di corsa e un ringraziamento speciale alla mia squadra».

Ma i risultati non finiscono qui, perché la CorriCastrovillari si è distinta anche nella Telesia Half Marathon, svoltasi il 3 ottobre a Telese Terme (Benevento) con 1300 partecipanti. Il capitano, Michelangelo Spingola è andato a vincere la categoria SM45, in 1:17:55, ottenendo una straordinaria performance in una gara dominata dai keniani: primo, Panuel Mkungo (1h01'56") davanti ai connazionali Paul Tiongik (1h02'11") e Joel Maina Mwangi (1h02'37").

Anche gli altri atleti della CorriCastrovillari, Antonio Perrone, il vicepresidente Gaetano D’Elia, Massimo Nunnari, Roberto Froio, Francesco Gradilone, Janet Settino, Rosanna Iannibelli, Pino Vitale e Milanese, hanno fatto registrare delle buone prestazioni.