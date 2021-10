Calcio calabrese in lutto: morto il portiere Daniel Leone

Daniel Leone

Ha perso la sua partita contro un brutto male Daniel Leone, ex portiere della Reggina e del Catanzaro. Il giovane atleta – che lottava dal 2014 contro un tumore al cervello – si è spento nella serata di sabato scorso a soli 28 anni.

La brutta diagnosi era arrivata per Daniel, come un fulmine a ciel sereno, mentre militava con gli amaranto. Subito pronto a lottare, il giovane portiere era stato operato diverse volte e poi aveva ripreso a giocare quattro anni più tardi con il Piedimonte Matese.

Il male però è poi tornato e da lì Daniel ha dovuto dire addio al mondo del calcio. Purtroppo, nonostante la dura lotta affrontata, il giovane non c’è l’ha fatta. Il mondo del calcio e dello sport calabrese sono in lutto per questa grande perdita.