Sostavano in auto con marijuana pronta per lo spaccio: arrestati due 20enni

Due giovani di 20 e 23 anni, rispettivamente di Montepaone e di Serra San Bruno, sono stati arrestati dai Carabinieri di Satriano che li hanno beccati in possesso di 660 gr di “cannabis indica”, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata.

IL FATTO

I militari dell’arma, impegnati in un servizio di controllo, sono stati insospettitisi dai due giovani che sostavano di notte a bordo della loro auto in un parcheggio a Satriano Marina. Alla vista dei Carabinieri, i due si sono messi in fuga innescando un rocambolesco inseguimento sulla SS106.

Durante la corsa, i due giovani hanno lanciato dal finestrino una busta con la marijuana, prontamente recuperata dai militari che, poco più avanti, hanno bloccato anche l’auto in fuga.

I due giovani, dichiarati in arresto, sono stati poi sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, successivamente convalidata dal Tribunale di Catanzaro.