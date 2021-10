Elezioni. Seggi chiusi, i calabresi disertano le urne: per le Regionali meno d’un terzo al voto

Urne chiuse per questa prima giornata elettorale in tutta Italia e, particolarmente, in Calabria dove i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo governatore ed i consiglieri Regionale e, in 81 comuni (82 con Lamezia Terme, dove si svolgono però elezioni parziali, cioè solo in 4 sezioni su 78), i rispettivi sindaci e consiglieri comunali (QUI).

Operazioni di voto, dunque, interrotte alle 23 di questa domenica 3 ottobre; riprenderanno domattina, lunedì 4, dalle 7 alle 15, per consentire ancora di esprimere la propria preferenza; dopodiché si partirà con lo scrutinio per le Regionali e il giorno dopo con quelli per le amministrative.

DECISO CALO DELL’AFFLUENZA

Da registrare un deciso calo dell’affluenza alle urne rispetto alle scorse consultazioni: dei quasi un milione e novecentomila elettori calabresi si è recato ai seggi, infatti, meno di un terzo degli aventi diritto, ovvero circa il 31% per le Regionali, quando alle passate elezioni, alla stessa ora, la presenza era stata più alta di almeno 13 punti percentuali, cioè circa il 44%.

Numeri leggermente superiori per le Comunali. Qui il complessivo di affluenza si è attestato, sempre alle 23, a più del 43%, ma alle precedenti consultazioni era stato decisamente più importante, quasi il 62%.

I DATI PER PROVINCIA

Questi i dati di affluenza alle ore 23 nelle singole province calabresi. Il prossimo dato sarà rilevato domani alle 15, alla chiusura definitiva dei seggi. (Fonte: Ministero dell’Interno):

Regionali . Catanzaro (80 comuni), 33,39 %; Cosenza (150), 31,04 %; Crotone (27), 27,07 %; Reggio Calabria (97), 31,04 %; Vibo Valentia (50), 27,89 %.

. (80 comuni), %; (150), %; (27), %; (97), %; (50), %. Comunali. Catanzaro (19 comuni), 42,68%; Cosenza (30), 44,99%; Crotone (5), 47,63%; Reggio Calabria (19), 40,64%; Vibo Valentia (30), 39,91%.

