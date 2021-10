Tragico incidente sull’A4: morto un giovane calabrese

Un 26enne di origini calabresi è rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto all’alba di sabato sull’A4 tra Cavenago-Cambiago e Trezzo sull’Adda, in Lombardia.

Il giovane, Cristian Tallarida, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, avrebbe perso il controllo del mezzo e, urtato il guardrail, si è schiantato sull’asfalto. Inutili i soccorsi, il giovane è morto sul colpo.

Cristian era il figlio più piccolo di Orazio Tallarida, consigliere comunale a Busto Arsizio e originario di Santa Cristina d’Aspromonte.

Anche il mondo dello sport di Busto Arsizio si è unito al dolore per la scomparsa 26enne e la prima squadra della società Borsanese, dopo aver osservato un minuto di silenzio, ha giocato con il lutto al braccio durante la partita di oggi.