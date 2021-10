Elezioni in Calabria. Alle 19 per le Regionali affluenza al 23%, per le Comunali sopra il 32%

I quattro candidati presidenti ai seggi

Salgono - ma decisamente poco - i dati dell’affluenza ai seggi elettorali, nelle ultime sette ore di questa domenica 3 ottobre, ovvero allo step del secondo “tagliando” di verifica, quello delle ore 19, rispetto alla prima di valutazione, cioè quella di mezzogiorno (QUI).

Se alle 12 di questo primo giorno di consultazioni alle urne si era recato infatti, per le Regionali, appena il 7,41% dei calabresi, e l’11,27% per le Comunali, alle sette di questa sera le percentuali di quanti hanno espresso la propria preferenza crescono attestandosi rispettivamente intorno al 23% per le prime (alla stessa ora delle precedenti di elezioni era stata poco più del 35%) e a circa il 32% per le seconde (47% alle scorse consultazioni).

I DATI PER PROVINCIA

Questi i dati di affluenza, alle ore 19, nelle singole province calabresi (il prossimo dato sarà rilevato alle 23; fonte. Ministero dell’Interno):

Regionali . Catanzaro (80 comuni), 24,96 %; Cosenza (150), 22,86 %; Crotone (27), 20,08 %; Reggio Calabria (97), 22,36 %; Vibo Valentia (50), 20,38 %.

. (80 comuni), %; (150), %; (27), %; (97), %; (50), %. Comunali. Catanzaro (19 comuni), 31,63%; Cosenza (30), 34,01%; Crotone (5), 36,06%; Reggio Calabria (19), 30,26%; Vibo Valentia (30), 28,93%.