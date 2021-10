Covid, calano tamponi e contagi: 79 nuovi casi ed 1 decesso

Massima attenzione ai numeri: non solo per la competizione elettorale in corso, ma anche per monitorare l’andamento del coronavirus. Dopo un lieve aumento registrato nel corso della settimana, ecco che l’odierno bollettino presenta numeri decisamente ribassati: appena 79 nuovi casi ed 1 decesso.

Il maggior numero di contagi si registra nella provincia di Cosenza (+43), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+34), di Vibo Valentia (+1) e di Crotone (+1), mentre non si registra alcun caso nel catanzarese (+0) o da altro Stato o Regione (+0). Processati complessivamente 1 milione e 201.505 tamponi (+2.511), con un tasso di positività che scende al 3,15%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, positivi riscontrati salgono a 27.412 (+43), mentre i casi attivi sono 1.368. Di questi, 1.335 sono in isolamento, 30 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 25.401 guariti e 643 decessi.

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 29.540 (+34), mentre i casi attivi sono 1.234. Di questi: 1.159 in isolamento, 69 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 27.912 i guariti e 394 i decessi.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 6.372 (+1) mentre gli attivi sono 102. Di questi: 98 si trovano in isolamento, 4 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 6.172 i pazienti guariti e 98 i deceduti.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 8.127 (+1) e gli attivi sono 294. Di questi: 281 si trovano in isolamento, 13 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 7.719 i guariti e 114 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, contagi accertati finora sono 11.405 (+0), mentre i casi attivi 172. Di questi, 153 in isolamento, 14 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 11.078 pazienti e ne sono deceduti 155.