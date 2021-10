Seminara, i Carabinieri garantiscono il voto in sicurezza ai malati covid

Votare per le elezioni amministrative e regionali nonostante il coronavirus. A Seminara è possibile, grazie all'impegno messo in campo dai Carabinieri, che in queste ore stanno assistendo i soggetti positivi al Covid-19 permettendogli di esprimere le loro preferenze.

Oggi e domani, infatti, i militari supporteranno le operazioni elettorali presso i pazienti in quarantena, sia per contatti sia per positività. A loro il compito di accompagnare il presidente del seggio presso le abitazioni dei votanti, nel massimo rispetto delle normative anti-contagio.