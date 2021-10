Serie B. Pisa-Reggina 2-0: prima sconfitta degli amaranto in casa della capolista

Foto: Reggina 1914

Trasferta amara per gli uomini di Aglietti, che subiscono la prima sconfitta di questo campionato, in casa del Pisa che, con la vittoria di oggi, resta imbattuta e si conferma capolista.





di G.S.M.

Gli amaranto si schierano con il 4-2-3-1, novità Liotti al posto di Di Chiara e Laribi per Bellomo. Il Pisa risponde con il 4-3-1-2, il bomber Lucca è affiancato da Cohen.

Il primo tempo si apre con un corner per il Pisa, ma il colpo di testa di Leverbe finisce a lato. Al 5' passa in vantaggio il Pisa, quando una palla messa in mezzo da Birindelli viene sfortunatamente deviata da Cionek nella propria porta. Gli amaranto provano a reagire con uno schema su calcio d'angolo, ma Liotti calcia molto alto sopra la traversa.

L'autogol sembra avere stordito la Reggina, che perde lucidità in fase di attacco, ma riesce a contenere le azioni del Pisa. Al 21' Cohen riesce a servire Gucher al limite dell'area, ma Liotti riesce a sventare il pericolo.

Al 27' la Reggina ha una ghiotta occasione per pareggiare, Galabinov serve di testa Cortinovis nell'area piccola, ma Nicolas è bravissimo a respingere il tiro da distanza ravvicinata.

Al 31' è ancora Cortinovis a tirare in porta, ma la palla viene facilmente bloccata da Nicolas. Al 36' è Galabinov a rendersi pericoloso, ma il suo tiro viene deviato in angolo.

Tre minuti dopo, Lakicevic perde palla, Cohen serve Gucher che calcia di prima, Micai è bravissimo a respingere in angolo.

Al 41', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Leverbe colpisce male di testa e spreca un'occasione per raddoppiare. Sul finale, Galabinov devia una palla messa in mezzo da Liotti, ma il diagonale finisce fuori. Il primo tempo si chiude con il Pisa in vantaggio, ma con un paio di occasioni per la Reggina.

Nella ripresa, il Pisa manda in campo Sibilli al posto di Gucher, che aveva preso una botta nel primo tempo. Al 47' grande spunto di Lucca, che riesce a liberarsi della marcatura amaranto e conclude a rete, ma Micai riesce ancora a deviare il tiro in angolo.

Al 56', Rivas serve Laribi sulla destra, gran botta dell'esterno che viene deviata da Nicolas, ma l'arbitro non assegna il corner. Il Pisa effettua una doppia sostituzione, Marsura e Piccinini al posto di Cohen e Tourè, la Reggina sostituisce Cortinovis con Bellomo.

Al 63', Lucca viene atterrato in area da Regini, l'arbitro assegna il calcio di rigore e, poco dopo, espelle il portiere Micai per una manata in faccia a un avversario.

Reggina che resta quindi in 10 uomini e con un rigore contro. Aglietti manda quindi in campo il portiere Turati al posto di Laribi e deve anche sostituire l'infortunato Liotti, inserendo Di Chiara.

Dal dischetto, Lucca realizza il gol del 2-0, battendo Turati che era anche riuscito a intuire l'angolo. Gli amaranto cercano di restare in partita, pur con l'uomo in meno, al 73' Rivas conclude verso la porta, ma il suo diagonale finisce di poco a lato.

Al 76' Aglietti sostituisce Galabinov e Hetemaj con Montalto e Bianchi, mentre 4 minuti più tardi D'Angelo manda in campo De Vitis per Nagy. Un minuto dopo, Beruatto conclude a rete in diagonale, ma la palla colpisce il palo e poi viene respinta dalla difesa amaranto. Nel finale, entra Masucci per il Pisa, al posto del bomber Lucca (6 gol in 6 partite per lui).

I cinque minuti di recupero scorrono senza particolari occasioni, la partita si chiude così sul 2-0 per il Pisa e con molto rammarico per gli amaranto, che dovranno sfruttare la sosta per ricaricare le batterie.

Nel post-partita, l'allenatore amaranto Alfredo Aglietti è visibilmente deluso dalla prestazione dei suoi:

“Abbiamo mancato sotto l'aspetto offensivo, abbiamo costruito tre-quattro palle gol nitide. Non mi è piaciuto l'approccio, poi abbiamo fatto una buona prestazione. A livello caratteriale esigo qualcosa in più dalla squadra, determinati aspetti devono metterli in campo i calciatori. Il rigore è netto, Regini si doveva staccare dall'avversario, Lucca ha avuto l'appoggio da parte dell'avversario. Eravamo in controllo della gara, ma dobbiamo entrare in campo con la convinzione di giocare subito sin dal 1'. Abbiamo dovuto prendere lo schiaffo per iniziare a giocare”.

“Nel secondo tempo abbiamo fatto 25' importanti, ma l'espulsione ha chiuso la gara. Micai ha fatto una sciocchezza, avrà una multa e partlerò con lui perché non può fare queste cose, anche sul 2-0 potevamo anche pareggiarla in parità numerica. Dovevamo aspettare l'impatto del Pisa con la gara, una squadra così esperta come la nostra deve leggere i momenti della gara. Sono arrabbiato perché potevamo prenderci qualcosa di più. La squadra comunque ha giocato e costruito, ha avuto le sue occasioni su un campo difficile, ma voglio maggiore sfrontatezza e coraggio di quello visto ad inizio partita".

TABELLINO

PISA-REGGINA 2-0 (5' aut. Cionek, 66' Lucca (rig.))

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè (58' Piccinini), Nagy (80' De Vitis), Marin; Gucher (45' Sibilli); Cohen (58' Marsura), Lucca (83' Masucci). a disposizione: Livieri, Dekic, Hermannsson, Seck, Mastinu, Di Quinzio, Cisco. Allenatore: D'Angelo

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti (64' Di Chiara); Hetemaj (76' Bianchi), Crisetig; Laribi (64' Turati), Cortinovis (59' Bellomo), Rivas; Galabinov (76' Montalto). a disposizione: Loiacono, Stavropoulos, Amione, Gavioli, Ricci, Denis, Tumminello. Allenatore: Aglietti

AMMONITI: Sibilli, Caracciolo (P), Crisetig, Di Chiara (R)