IV edizione del “Premio CapoSperone”: premiati Il Questore Megale e il Capo di Gabinetto Milli

Si è svolta ieri al CapoSperone Resort di Palmi, la quarta edizione del Premio Caposperone. Il prestigioso riconoscimento, ideato dalla Graziano Tomarchio Tv e da CapoSperone, viene conferito a chi contribuisce alla crescita socio economica della nostra Regione ed a quelle personalità che, con impegno, coraggio e caparbietà, lottano ogni giorno per migliorare la Calabria distinguendosi nel loro settore professionale e sociale.

Tra i premiati quest’anno, il Questore della Provincia di Reggio Calabria, Dott. Bruno Megale, che ha ricevuto il premio speciale 2021 “per la sua brillante carriera e per le sue qualità professionali ed umane, alto senso del dovere, e per essersi distinto nelle attività per la legalità e nello svolgimento di compiti alla tutela della sicurezza dei cittadini” ed il Capo di Gabinetto della Questura di Reggio Calabria, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Maria Grazia Milli, che ha ricevuto il premio per le Forze dell’Ordine “per essersi costantemente distinta nell'assolvimento del proprio ruolo per spirito di abnegazione, capacità professionali, senso di responsabilità e vicinanza ai cittadini e al territorio”.

I premi ricevuti ieri sera sono motivo di orgoglio e stimolo per continuare a svolgere sempre al meglio i compiti istituzionali assegnati alla Polizia di Stato.