Si oppongono al vaccino: sospesi 16 dottori nel Vibonese

Si oppongono al vaccino e vengono sospesi dal lavoro. È quanto accaduto a sedici medici dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia che sono stati così allontanati dal posto di lavoro per aver detto “No” al siero anti-Covid.

A rendere pubblica la notizia, nel corso di una conferenza, sono stati tre funzionari dell’Asp, la dirigente Antonella Giordano, Nicola Nocera ed Antonio Cirillo, che hanno riferito: “Abbiamo cercato di convincerli a vaccinarsi rispettando naturalmente la volontà individuale, ma i … sanitari hanno ribadito di non volerlo fare.”

“Una presa di posizione che ha determinato la loro sospensione dal lavoro e dallo stipendio da parte dell’Azienda sanitaria. E presto passeremo a controllare i lavoratori delle strutture sanitarie private”, precisano i funzionari dell’Asp.

La cosa non è nuova in Calabria poiché, già lo scorso agosto, altri otto sanitari erano stati sospesi dal lavoro per lo stesso motivo. (QUI)