Covid. Altre tre vittime e 128 nuovi positivi in Calabria

Ancora 3 morti in Calabria e 128 nuovi positivi, scoperti dai 3.253 test effettuati nelle ultime 24 ore. Un leggero calo dunque dei casi, rispetto ai 150 di ieri (LEGGI).



Il maggior numero di casi è stato registrato tra Cosenza provincia e i positivi sono 52, segue con 32 casi la provincia di Reggio Calabria, poi quella di Crotone (+21 positivi), il Vibo (+17) e infine quella di Catanzaro (+4). I casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione sono invece 2.

I decessi di oggi sono stati registrati a Cosenza (+1) e Reggio Calabria (+2).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 84.046, mentre i decessi totali sono 1.411. I guariti di oggi sono 193 per un totale di 79.188 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.447 (-68).

Guardando ai ricoveri, nei reparti Covid della regione si trovano 142 persone, con 4 nuovi posti letto occupati a Crotone e tre dimessi a Catanzaro, Reggio Calabri e Cosenza. In terapia intensiva sono ricoverati 15 pazienti: un ricovero a Catanzaro e un dimesso a Reggio. In isolamento domiciliare si trovano 3.290 (-69) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 29.506, mentre quelli di oggi sono 32. Attualmente i casi attivi sono 1.274, di cui 78 ricoveri in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.190 in isolamento domiciliare (-22). I casi chiusi sono 28.232: 27.838 guariti, 394 deceduti.

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 52, da inizio febbraio si sono ammalati in 27.369. Attualmente i casi attivi sono 1.331, di cui 28 ricoveri in reparto;3 in terapia intensiva; 1.300 in isolamento domiciliare (-70). I casi chiusi sono 26.038: 25.395 guariti, 643 deceduti.

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 4, mentre il computo totale si attesta a quota 11.405. Attualmente i casi attivi sono 173, di cui 15 ricoveri in reparto; 5 in terapia intensiva; 153 in isolamento domiciliare (+8). I casi chiusi sono 11.232: 11.078 guariti, 154 deceduti.

Nel Crotonese il totale dei casi è di 8.126, mentre i positivi di oggi sono 21. Attualmente i casi attivi sono 235, di cui 15 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 220 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7.891: 7.777 guariti, 114 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 23 nuovi positivi di cui 2 fuori regione.

Nel Vibonese, dove si registrano 17 nuovi casi, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 6.371. Attualmente i casi attivi sono 103, di cui 4 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 99 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6.268: 6.170 guariti, 98 deceduti.