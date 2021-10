Evade dai domiciliari, la padrona di casa non lo fa più rientrare: arrestato tunisino

Un 41enne tunisino è stato arrestato dai Carabinieri di Corigliano Calabro con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari.

Nello specifico, i militari ausonici si sono portati a casa dell’uomo per un controllo ma non lo hanno trovato. I carabinieri, appreso che l’uomo si era allontanato da diverso tempo per una destinazione ignota, hanno avviato una caccia all’uomo.

Nel corso delle ricerche, verso l’una di notte, il 41enne si è rivolto telefonicamente ai Carabinieri e li ha informati che era tornato nei pressi dell’abitazione, ma che non poteva accedervi in quanto la padrona di casa non voleva più che rientrasse.

L’uomo è stato dunque raggiunto da una gazzella della Sezione Radiomobile giungeva sul posto ed accompagnato in caserma.

L’uomo, considerato il lungo periodo di evasione dal regime detentivo e la flagranza del reato, è sto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è dichiarato in arresto ed associato nuovamente agli arresti domiciliari, dove veniva accompagnato dai Carabinieri, in attesa della celebrazione del processo.