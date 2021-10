Tragedia a Paola, 4 morti e 2 feriti per esalazioni

Tragedia nel quartiere San Miceli di Paola. Durante la fase di preparazione del vino in un magazzino adibito per l'occasione alle operazioni, quattro persone sarebbero morte e due sono in fin di vita a causa delle esalazioni di mosto.

Da una prima ricostruzione sembra che le vittime sarebbero componenti di due nuclei familiari, si tratterebbe infatti di due fratelli e un padre con il figlio.

Uno dei fratelli avrebbe accusato un malore e gli altri tre avrebbero tentato di soccorrerlo, rimanendo tuttavia intossicati dalle esalazioni. Tre delle vittime sarebbero state trovate nella vasca di fermentazione, una poco distante. Nella stessa struttura, i vigili arrivati sul posto, hanno trovato una donna priva di sensi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordina e il sindaco, Roberto Perrotta.

