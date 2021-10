Tragedia a Paola, quattro morti e due feriti per le esalazioni del mosto

Tragedia nel quartiere San Miceli di Paola: durante la fase di preparazione del vino, in un magazzino adibito per l’occasione alle operazioni, quattro persone sono morte e una è in fin di vita a causa delle esalazioni del mosto. Da una prima ricostruzione pare che le vittime siano componenti di due nuclei familiari.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che, all’interno del locale, hanno trovato i corpi senza vita delle quattro persone e una donna priva di sensi. Quest'ultima è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il trasporto in ospedale.

Tre delle vittime sono state trovate dentro la vasca di fermentazione dell’uva macinata, mentre la quarta nei pressi della vasca di raccolta del mosto.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Paola per gli adempimenti di competenza, ambulanze del 118 e due elisoccorso. Sono in corso tutti gli accertamenti per comprendere l’esatta dinamica della tragedia. Sul luogo anche il sindaco Roberto Perrotta.

Le vittime - che avevano età compresa tra i 40 e i 70 anni - sono due fratelli, un cognato e un nipote. Dunque una tragedia familiare che si è compiuta nella fase conclusiva della produzione del vino ad uso proprio.

Secondo le prime informazioni trapelate, la morte sarebbe sopravvenuta a causa della mancanza di ossigeno nel magazzino dove i quattro stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti.

Ad aiutarli, poco distante, c’era la quinta persona coinvolta – sempre componente della famiglia – che risulta gravemente intossicata.

(ultimo aggiornamento 15.16)