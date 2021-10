Cariati. Trovato con 300 chili di esplosivo, prosciolto 50enne

La Corte di Appello di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato da Provino Meles, difensore di un 50enne di Cariati, accusato di detenzione di esplosivi e ha quindi prosciolto l’imputato.

Dopo una perquisizione della Guardia di Finanzia di Rossano in diversi locali del 50enne, i militari hanno trovato materiale esplosivo di diversa specie ben nascosto, tra cui candelotti dinamitardi e polvere da sparo, per il quale non vi era specifica autorizzazione delle Autorità competenti.

I militari hanno sequestrato il materiale, mentre il 50enne non ha saputo giustificare il possesso di di 300 chili di esplosivo.

Dopo il giudizio di primo grado, che è stato celebrato davanti al Tribunale di Castrovillari, i giudici della Corte di Appello di Catanzaro, hanno accolto il ricorso presentato da Meles e hanno prosciolto l’imputato.