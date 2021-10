Gioia Tauro, tornano in libertà dieci cardellini detenuti illegalmente

È stato “pizzicato” con 10 esemplari di cardellino senza alcuna documentazione che potesse attestarne la provenienza. Così un 30enne di Gioia Tauro è stato denunciato per detenzione clandestina di volatili di specie protetta.

È successo nel corso di una perquisizione domiciliare fatta dai carabinieri di Gioia e dai colleghi della forestale di Laureana. Gli esemplari, che erano in una voliera all’ingresso del fabbricato di proprietà dell’uomo, e in parte in singole gabbie, sono stati sequestrati e sono stati poi liberati.