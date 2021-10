Controlli nel Catanzarese: quattro arresti e quattordici denunce

Quattro arresti, 14 denunce e 25mila euro di multe. Sono i numeri del bilancio dei controlli dei carabinieri di Catanzaro. Le attività sono state svolte con la collaborazione dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e quelli del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia.

Sono state fermate e controllate 1662 persone e 1192 veicoli, controllati 201 esercizi commerciali, mentre 160 sono state le verifiche a pregiudicati sottoposti a regimi alternativi al carcere.

A Catanzaro Lido sono state denunciate quattro persone ritenute responsabili di due furti in un negozio di una catena internazionale di prodotti tecnologici e di una rivendita di materiale per il “fai da te”. A Vallefiorita e Catanzaro nei quartieri Santa Maria e Lido invece, il fiuto dei cani del Nucleo Cinofili ha permesso di scoprire quattro coltivazioni di marijuana e arrestare due dei coltivatori, mentre altri 2 sono stati denunciati. A Soverato, tre giovani tra i 21 e 26 anni sono stati denunciati per un furto di gasolio perpetrato di notte all’interno di un plesso scolastico.

Sempre a Catanzaro Lido, una 46enne di nazionalità ucraina ma residente in città è stata fermata e denunciata dai Carabinieri perché, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ha importunato i clienti di una nota pizzeria e, all’atto del controllo, non ha esibito i documenti di riconoscimento. Nella stessa località, un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Simeri Crichi è stato arrestato perché sorpreso senza autorizzazione al di fuori del comune di residenza.

Mentre a Conflenti, un pregiudicato è stato denunciato poiché fermato alla guida di un veicolo rubato, subito restituito al legittimo proprietario.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno controllato decine di aziende e per tre di queste con sede a Nocera Terinese, Squillace e Montepaone hanno comminato multe per circa 25 mila euro, in quanto ritenute responsabili di aver impiegato personale in nero.

A Marcellinara, un 33enne è stato denunciato per abusivismo edilizio per aver realizzato, senza alcuna autorizzazione, nel proprio giardino una piscina e un ampliamento dell’abitazione costruendo in totale 9 manufatti abusivi quale dependance dell’immobile e accessori alla citata piscina. Mentre a Settingiano, è stato deferito un pregiudicato 55enne per aver appiccato un incendio a un cumulo di sterpaglie in località Valdaro.

A Platania, un pregiudicato 26enne veniva fermato dai Carabinieri alla guida di un’auto senza patente perché revocata. È stato denunciato e il veicolo sottoposto a sequestro. Infine a Borgia, un detenuto agli arresti domiciliari è stato sorpreso al di fuori della propria abitazione, ed è stato quindi denunciato per evasione e sottoposto nuovamente alla misura restrittiva.