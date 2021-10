Il Covid corre in Calabria, altre due “zone rosse”. Misure restrittive a Nardodipace e Barritteri

Il contagio corre in Calabria e in particolare a Nardodipace e nella frazione Barritteri di Seminara. Per questo motivo il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato un’ordinanza con la quale ha istituito la “zona rossa” in questi due centri, diventati focolaio di Covid 19. Le misure sono in vigore fino all’undici ottobre.

L’Asp di Vibo Valentia ha comunicato che a Nardodipace “risultato 12 cittadini contagiati da Covid 19, con un incremento negli ultimi 8 giorni di 12 soggetti positivi, pari a 10,23 positivi per 1000 abitanti”.

Mentre per quanto concerne la frazione di Seminara l’Asp di Reggio Calabria ha registrato “una crescita di soggetti positivi al Covid 19 con 40 casi totali su una popolazione di 839 abitanti”.