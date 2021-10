A Torre Melissa la Pittarosso Pink Parade

È tutto pronto a Torre Melissa dove, domani domenica 3 ottobre, si terrà la Pittarosso Pink Parade. Un gruppo di amici, che in passato hanno già organizzato manifestazioni benefiche, per domenica 3 ottobre, ha infatti deciso di aderire alla manifestazione ideata a Milano. Si tratta di una passeggiata di 5 chilometri fatta per camminare a fianco della Fondazione Umberto Veronesi.

A farsi promotrice Dalia Miletta la cui idea è stata raccolta subito da Antonio Gabriele, Maria Balestrieri e Michela Leonetti che l'hanno messa in pratica dando forma e materia a questa iniziativa che si svolgerà a Torre Melissa con partenza e arrivo sul lungomare. In settanta hanno risposto a questo appello. Le adesioni hanno superato le aspettative e di questo gli organizzatori vanno fieri soprattutto perché dietro ad ogni partecipante c'è l'acquisto di un kit il cui ricavato va direttamente alla ricerca contro i tumori.

Un piccolo aiuto per la Fondazione Umberto Veronesi da un piccolo paese della Calabria che dimostra ancora una volta di essere molto sensibile ad iniziative che hanno come fine ultimo l'essere solidali.