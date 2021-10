Torna sul lungomare di Crotone la tradizionale “Giornata degli Animali Enpa”

Il 2 e 3 ottobre torna nelle piazze italiane la tradizionale “Giornata degli animali Enpa”, l’evento promosso dall’Ente nazionale protezione animali che si tiene nel week end a ridosso della festa di San Francesco D’Assisi.

La piazza si animerà anche a Crotone, dove domani, domenica 3 ottobre, i volontari della sezione locale dell’Enpa organizzeranno il banchetto sul lungomare in zona di fronte il bar Columbus dalle 10 alle 14.

“Da 150 anni ci prendiamo cura di loro”. Degli animali. È il claim della Giornata, edizione 2021. Per la prima volta, grazie ad Amazon verrà inoltre organizzata la più grande piazza virtuale di sempre, aperta dal 29 settembre al 7 ottobre all’indirizzo web www.amazon.it/enpa. Radio Kiss Kiss sarà il Media Partner e darà ampio risalto all’iniziativa attraverso tutti i propri canali di comunicazione.

“In centocinquant’anni di storia dell’Enpa – dichiara Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Ente Nazionale Protezione Animali – questi sono gli anni più complicati a causa dell’emergenza sanitaria e sociale e per il supplemento di impegno che gli operatori e i volontari Enpa sono stati costretti a assicurare proprio per le conseguenze della pandemia”.

Solo nel 2020, le sedi territoriali dell’Ente Nazionale Protezione Animali hanno accudito direttamente 62.644 animali, ne hanno soccorsi 25.857, dati in adozione complessivamente 31.685 tra domestici e altri animali. Considerando anche quelli che non sono entrati direttamente in strutture Enpa ma sono stati accuditi in altre strutture o per strada (in alcune Regioni è previsto dalle norme regionali, come nel caso dei cosiddetti “cani di quartiere”), il dato complessivo arriva a 75.084 animali aiutati.

Solo il programma Rete Solidale Enpa ha gestito e risposto a oltre 35.000 richieste di aiuto per gli animali. A 21.800 cani e a 16.300 gatti sono stati assicurate attività di prevenzione di malattie infettive mentre ben 23.000 animali da compagnia (9.800 cani e 13.200 gatti) sono stati coinvolti in attività di prevenzione delle endoparassitosi intestinali, polmonari e del sangue. Ma non abbiamo ovviamente tralasciato gli animali selvatici. Nel 2020 i volontari Enpa si sono presi cura di 10.381 esemplari di selvatici; di questi, 8.782 sono stati direttamente accuditi, 9.713 soccorsi, 6.792 fatti curare dal veterinario e 198 sequestrati dalle Guardie Zoofile Enpa o fatte sequestrate dalle autorità. Importante il numero degli animali selvatici curati e successivamente liberati: 3.676 in tutta Italia.

“Intendiamo ribadire e riaffermare il nostro impegno – aggiunge Rocchi –, ed è un impegno che non è limitato agli animali ma è in qualche modo universale: riguarda la vita, l’ambiente, la tutela dei diritti, il futuro del pianeta. Per questo grande impegno quotidiano chiediamo agli italiani di visitare uno dei nostri banchetti o di collegarsi alla piazza virtuale di Amazon. Ne abbiamo bisogno noi, ne hanno bisogno i nostri protetti ed è necessario per sostenere l’impegno per la tutela degli animali e di ogni forma di vita sul pianeta”.