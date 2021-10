Serie B. Pisa-Reggina: gli amaranto cercano il colpaccio in casa della capolista

Domani pomeriggio, allo stadio Arena Garibaldi intitolato a Romeo Anconetani, gli amaranto saranno ospiti della capolista Pisa, che ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio su sei partite giocate. Anche la Reggina è ancora imbattuta, avendo ottenuto due vittorie e quattro pareggi. Gli amaranto, nelle ultime 12 trasferte, hanno perso soltanto una volta.

di G.S.M.

In casa amaranto, ancora out per infortunio Adjapong e Ménez, ballottaggio tra Cortinovis e Bellomo per il ruolo di esterno destro, con Laribi che scalpita per una maglia da titolare. Confermato Regini in difesa, con Stavropoulos ancora in panchina. In dubbio Ricci.

Tra le fila nerazzurre, al fianco dell'intoccabile Lucca si candida Sibili, ma l'allenatore D'Angelo potrebbe optare per l'inserimento di un centrocampista come Mastinu. In porta l'ex Nicolas, autore di un grandissimo girone di ritorno nello scorso campionato con la Reggina.

Gara speciale per l'allenatore amaranto Alfredo Aglietti, che domani raggiungerà l'importante traguardo delle 300 panchine in serie B.

Arbitro dell'incontro Andrea Colombo, della sezione arbitrale di Como, coadiuvato da Schirru e Viglile, quarto ufficiale Bitonto. Alla VAR Prontera e Fiore.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali DAZN, NowTv e Helbiz Media e in diretta TV su Sky Calcio. Calcio d'inizio alle ore 16.15